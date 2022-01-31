В Воронежской области увеличилось число выздоровевших от ковида за сутки

Несмотря на новую вспышку ковида, количество свободных коек в больницах за счет выздоровевших все больше увеличивается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В федеральном штабе по борьбе с коронавирусом огласили данные по количеству выздоровевших за сутки. На утро понедельника, 31 января, избавились от опасной болезни 1 002 жителя Воронежской области. Это чуть больше, чем на начало дня воскресенья, 30 января. Тогда выздоровел 921 пациент.

При этом не так давно количество выздоровевших от ковида жителей Воронежской области превышало отметку в 1400 человек. На фоне резкого роста заболеваний число победивших ковид ушло в минус.

Всего в Воронежской области за все время пандемии избавились от ковида 194 168 человек.