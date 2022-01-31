В Воронежской области от ковида умерли еще девять человек

На этот раз с ковидной койки в мир иной ушли девять пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ опубликовали данные о новых смертях от ковида в Воронежской области. На утро понедельника, 31 января, умерли еще девять наших земляков. Это несколько больше, чем на начало дня воскресенья, 30 января. Тогда смертей было десять.

Надо сказать, что если сравнить количество новых заболевших и данные по смертности, то первые бьют рекорды, а вторые далеки от ужасных осенних цифр, когда количество смертей за сутки было больше 80. Хотя и нет официальных комментариев, что к нам пришел «Омикрон», такая картина именно для него и характерна.

Всего за время пандемии в Воронежской области умерли от ковида 7 303 человека.