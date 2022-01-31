В Воронежской области повторен рекорд по суточной заболеваемости ковидом

Пугающий диагноз получают все больше жителей Воронежской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В федеральном штабе по борьбе с коронавирусом огласили очередные данные по заболеваниям за сутки. На утро понедельника, 31 января, сообщили об еще 2101 заболевшем. Это повторение рекорда, зафиксированного 29 января. 167 из них попали в больницы.

Напомним, 27 января впервые число заболевших в Воронежской области за сутки превысило 1000 человек. А потом их количество взлетело еще вдвое и стабилизировалось на отметке чуть больше двух тысяч человек.

Всего за время пандемии коронавирусом в Воронежской области заразились 213 852 человека.

Напомним, на территории спорткомплекса «Юбилейный» и городского Дворца культуры на улице 9 января открыли пункты первичного осмотра пациентов при подозрении на коронавирус. Еще один открыли на окраине Воронежа в микрорайоне Боровое по адресу: ул. Героев России, 2Д.