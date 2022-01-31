В этом году в Воронежской области ликвидируют 86 свалок

Фото департамента природных ресурсов и экологии области

Глава Воронежской области поручил чиновникам активизировать работу по ликвидации имеющихся стихийных свалок и недопущению возникновения новых. С этой целью с марта по ноябрь запланировано комиссионное обследование бывших мест захламления на территории региона.

По планам, до конца 2023 года в области необходимо ликвидировать 212 свалок. В 2020 году рекультивировали 60 свалок общей площадью 37,73 га, а в 2021-ом - 85 свалок площадью 64,91 га. В этом году предстоит привести в исходное состояние 86 захламленных мест в 20 районах.