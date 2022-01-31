Воронежцы завоевали три медали на первенстве ЦФО по греко-римской борьбе

Руслан Мамедов cтал лучшим в весовой категории до 55 кг. Фото: cspsk-vrn.ru

Трое воронежцев смогли подняться на пьедестал на первенстве Центрального федерального округа (ЦФО) среди спортсменов не старше 21 года, проходившем в Тамбове. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Наши спортсмены получили право выступить на первенстве России, которое пройдет в Самаре через месяц.

В весовой категории до 55 кг не было равных Руслану Мамедову, Артур Вердян стал вторым в весе до 72 кг. Еще одну медаль принес Никита Авдеев. Он завоевал бронзовую награду в категории до 82 кг. Ребята являются воспитанниками Артема Крымова и Олега Дроздова.

Еще двое воронежских спортсменов Матвей Митрофанов и Даниил Водопьянов стали пятыми в своих весовых категориях.

- Спортсмены выступили так, как и рассчитывали тренеры. Руслан, Артур и Никита — члены сборной команды России и основным стартом для них будет первенство страны. Есть еще месяц для исправления ошибок, чтобы подойти к этому турниру в оптимальной форме, - подвел итоги соревнований главный тренер сборной Воронежской области по греко-римской борьбе Олег Дроздов.