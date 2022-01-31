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Происшествия31 января 2022 8:42

В центре Воронежа столкнулись два больших пассажирских автобуса

ДТП случилось на проспекте Революции
Юрий КОЗЛОВ
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Столкнувшиеся автобусы перегородили крайнюю правую полосу дороги.

Столкнувшиеся автобусы перегородили крайнюю правую полосу дороги.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 31 января, в 8.45 у дома № 33 на проспекте Революции случилась авария. Столкнулись два автобуса: «МАЗ» (маршрут № 90) и «ЛиАЗ» (маршрут № 52). В ГИБДД уточнили, что шоферами обоих были ровесники – 37-летние мужчины. Один из них (тот, что рулил «ЛиАЗом»), - воронежец.

- В аварии автобусы получили механические повреждения. При этом ни в одном из них не пострадали ни шоферы, ни пассажиры. Наши сотрудники проводят проверку, в ходе которой устанавливают обстоятельства и причины ДТП, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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