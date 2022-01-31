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Происшествия31 января 2022 7:54

В Воронеже директор управляющей компании присвоил более 1,3 миллиона рублей

Он потратил деньги, которые должны были пойти на оплату услуг ЖКХ, на другие цели
Олег КУЗНЕЦОВ
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Директору УК придется отвечать за присвоенные и потраченные не по целевому назначению 1,3 миллиона рублей.

Директору УК придется отвечать за присвоенные и потраченные не по целевому назначению 1,3 миллиона рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники воронежского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД раскрыли незаконные действия директора одной из управляющих компаний. 61-летнего начальника обвиняют в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием.

Директор УК заключил с поставщиком коммунальных услуг договор, по условиям которого одна организация предоставляла тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение, а другая их оплачивала. Но руководитель управляющей компании за 2017-2021 годы присвоил более 1,3 млн рублей, которые должны были пойти на оплату услуг поставщика тепла, и распорядился деньгами не по целевому назначению.

- Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Директору управляющей компании грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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