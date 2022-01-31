Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт31 января 2022 7:14

Воронежские спортсменки взяли четыре медали на первенстве России по джиу-джитсу

Среди них одна серебряная и три бронзовые
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девочки везут в Воронежскую область из Санкт-Петербурга четыре медали первенства страны.

Девочки везут в Воронежскую область из Санкт-Петербурга четыре медали первенства страны.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсменки стали призерами национального первенства в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Напомним, в Санкт-Петербурге проходит чемпионат и первенство страны по джиу-джитсу. Очередной соревновательный день принес юным спортсменкам из Воронежской области четыре медали — три бронзовых и одну серебряную.

В весовой категории до 40 кг Карина Грошева заняла второе место, а остальные девушки стали третьими. В весе до 32 кг бронзовую награду завоевала Алиса Никулина, в категории до 44 кг - Анна Галыч, а Анна Татур замкнула тройку призеров в весовой категории до 57 кг.

К соревнованиям спортсменок подготовили Владимир Меркулов и Владимир Бебнев.

- Выступлением наших девочек тренерский штаб доволен. Юноши, к сожалению, в этот раз не добрались до пьедестала. Немного не хватило до третьего места Сергею Солодовникову. Он хорошо бился, но стал в итоге пятым. Работаем над ошибками и идем дальше, — прокомментировал выступление спортсменов главный тренер сборной Воронежской области по джиу-джитсу Владимир Бебнев.

Напомним, ранее в рамках чемпионата страны, проходящего в те же сроки в Санкт-Петербурге, воронежские спортсменки завоевали две медали. Мане Варданян взяла серебро, а Вероника Коренюгина – бронзу.

0