В Воронежской области водитель «Лады-Приоры» сбил 14-летнюю девочку

Сбитую "Ладой" 14-летнюю девочку отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 30 января, в 1.10 в Панинском районе на дороге Панино-Эртиль-Петровское 24-летний водитель «Лады-Приоры» сбил 14-летнюю девочку. Школьница стояла на обочине по ходу движения машины. Светоотражающих элементов на ее одежде не было.

Девушку отвезли в больницу. Степень вины водителя устанавливают. В ГИБДД полагают, что он не учел дорожные и метеорологические условия, что и стало одной из причин ДТП.

- Всего 30 января в Воронежской области зарегистрировали 87 аварий, из них в Воронеже – 55, на дорогах в районах – 22, на федеральных трассах - 10. В трех ДТП получили травмы три человека. Задержаны и оштрафованы 13 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, 29 января в 13.30 в селе Верхняя Хава на улице Маяковского под колеса большегруза попала 13-летняя школьница. Девочка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». Она попала в больницу.