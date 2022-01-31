В Коминтерновском районе Воронежа случились два пожара: погиб мужчина, отравилась гарью женщина

Поздним вечером 30 января пожарным пришлось немало поработать в Коминтерновском районе. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Поздним вечером в воскресенье, 30 января, сразу два страшных пожара случились в Коминтерновском районе.

В 21.50 загорелась квартира в доме № 34 на улице Лизюкова. На место ЧП выезжали пять пожарных машин, с огнем боролись 20 сотрудников МЧС. Они спасли восемь человек. Пожар потушили в 22.09. Горела квартира на втором этаже, пламя повредило балкон на площади 6 квадратных метров.

- На месте пожара обнаружили тело 56-летнего мужчины. Причины его смерти, а также, почему загорелся балкон, сейчас выясняют, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

А в 22.57 вспыхнула квартира на шестом этаже дома № 37 на Бульваре Победы. На место ЧП выезжали шесть пожарных машин. Пламя тушили 24 специалиста МЧС. Они вывели на улицу двух человек. Огонь потушили в 23.14. В горевшей квартире в комнате 3х7 метров повреждены домашние вещи на площади восемь «квадратов».

- 51-летняя женщина получила отравление продуктами горения, ее отвезли в больницу. Причину пожара сейчас устанавливают, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.