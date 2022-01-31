В Воронеже первая неделя февраля будет снежной и с легкими морозами

Утром водителям снова придется немало потрудиться, отчищая от снега машины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю февраля. Надо сказать, погода будет не сильно отличаться от той, что была на минувших выходных.

- Последний месяц зимы начнется с «мягких» морозов. Ночью температура не опустится ниже -8 градусов, в самый холодный день столбик термометра упадет до -5. При этом почти всю рабочую неделю будет идти снег: порой небольшой, а иногда и сильный. Связана такая погода с чередой циклонов, проходящих через нашу область, - пояснили в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на вторник, 1 февраля, на смену южному ветру придет юго-западный. Он принесет с собой небольшой снег при -1 градусе. Днем температура поднимется до нуля. Легкий снег продолжится.

В среду, 2 февраля, вернется южный ветер. Похолодает до -5 градусов, снег прекратится. Днем подует восточный ветер. Столбик термометра поднимется до -1 градуса, и начнется снегопад.

В ночь на четверг, 3 февраля, вновь смена ветра – на этот раз на северо-восточный. Снег ослабеет, похолодает до -4. Днем подует северный ветер, потеплеет до -2. И снова повалит сильный снег.

В пятницу, 4 февраля, ветер сменится на северо-западный. Температура понизится до -8 градусов. Будут порхать небольшие снежинки. Днем потеплеет до -5. Снег прекратится.