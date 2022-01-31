Воронежский боец Джамал Меджидов стал чемпионом мира по смешанным единоборствам

В Абу-Даби Джамал Меджидов стал двукратным чемпионом мира по смешанным единоборствам. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский боец Джамал Меджидов победил на турнире по смешанным единоборствам в cтолице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Эти соревнования, юбилейные 10-е по счету, стали крупнейшими за всю свою историю. На арене джиу-джитсу «Zayed Sports City» за медали боролся 421 спортсмен из 56 стран мира.

Джамал Меджидов в весовой категории до 93 кг сначала без особого труда одолел поляка Томаша Островски, потом в четвертьфинале победил австралийца Патрика Беста. В полуфинале Джамалу пришлось встретиться со вторым номером сборной России Магомедом Шахрудиновым из Дагестана, двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы. Однако воронежский боец не дал титулованному сопернику никаких шансов на победу. Только в решающем раунде Шахрудинов смог выровнять борьбу, но это не спасло его от поражения.

В финале Меджидов сразился с атлетом из Швеции Робертом Энонтекью, которому воронежец тоже не оставил никаких шансов на успех. В стойке и в партере наш спортсмен безоговорочно превосходил соперника. На протяжении всего финала Джамал доминировал и уверенно одержал победу, став двукратным чемпионом мира. Впервые Меджидов стал победителем планетарного форума в 2018 году в Бахрейне.

Ну а российская сборная стала абсолютным чемпионом мира в командном зачете. Наши бойцы завоевали 18 золотых наград, 5 серебряных и 15 бронзовых.

- Конечно, мы очень рады. Это еще одна большая победа в нашей копилке и большое событие для нашего региона, - поделился эмоциями президент федерации смешанных единоборств Воронежской области Станислав Стародубцев. - Джамал выступил отлично, показав всему миру, что воронежская школа единоборств полна талантов. Поздравляем его, бойцовский клуб «Александр» и весь Воронеж с золотой медалью чемпионата мира!