Умер бывший генеральный директор россошанских «Минудобрений»

Владимир Николаевич Овчаренко. Фото: с сайта администрации Россошанского района. Фото: другой источник.

В субботу, 29 января, умер Владимир Овчаренко, бывший генеральный директор предприятия «Минудобрения». Об этом сообщили в администрации Россошанского района.

Владимир Николаевич Овчаренко возглавлял Россошанское ОАО «Минудобрения» в 2000 – 2011 годах. С его именем во многом связаны высокие достижения и качественный прорыв предприятия по всем, без исключения, направлениям, но особенно, по культуре производства.

- Мы знали и уважали Владимира Николаевича как незаурядного человека, выдающегося руководителя, высоко ценили его конструктивность, широкий кругозор, энергичность и стремление поделиться знаниями, - говорится в официальном некрологе. - Почти полвека он отдал производству, прошёл путь от инженера-механика до генерального директора. Организаторский талант, опыт, требовательность и ответственность, личное участие способствовали развитию Россоши и Россошанского района. При нем химзавод был градообразующим предприятием в полном смысле этого слова. Под его руководством вводились в строй такие крупные объекты, как спортивный комплекс «Химик», храм Святого Пророка Илии, Ледовый дворец, осуществлялись проекты регионального и всероссийского уровня.

Владимир Овчаренко был награжден орденами Дружбы народов, Преподобного Сергия Радонежского и Знаком Почета, медалью «За доблестный труд». Владимир Николаевич был Почетным химиком Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.

Владимир Овчаренко был прекрасным семьянином, воспитал двух сыновей. Хороший друг, надежный товарищ, он никогда не забывал своих соратников, коллег, последователей, с которыми вместе жили, работали, созидали, – всегда был на связи, общался, беспокоился и поддерживал.

Администрация и Совет народных депутатов Россошанского района глубоко скорбят по поводу смерти Владимира Николаевича Овчаренко и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Соболезования выразил и губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Владимир Николаевич был сильным производственником, грамотным руководителем, заслуженным и уважаемым человеком. Возглавив крупное воронежское предприятие, он чутко заботился о модернизации родного завода, социальном благополучии работников и всего Россошанского района.Человеческая мудрость и производственный опыт, которыми Владимир Николаевич щедро делился с другими, еще долгое время будут служить нам. Выражаю слова сочувствия родным и близким Владимира Николаевича Овчаренко, всем, кому посчастливилось с ним работать и быть знакомым.