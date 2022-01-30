Воронежский «Факел» потерпел разгром от середняка высшей лиги Северной Македонии

С "Работничками" "Факелу" справиться не удалось. Фото: с сайта ФК "Факел"

Второй матч с командой из высшей лиги Северной Македонии выдался для «Факела» неудачным. Надо сказать, что клуб «Работнички» сейчас хотя и занимает восьмое место в своей высшей лиге, еще совсем недавно играл в еврокубках, и не без успеха.

То, что македонская команда – совсем непростой соперник, показал уже первый тайм. «Факел» на него вышел в таком составе: Ещенко, Черов, Пейчинович, Брызгалов, Шепилов, Файзуллин, Шаваев, Мастерной, Царукян, Дядюн, Разборов. Видно, что на поле вышли несколько молодых футболистов. Видимо, нужного баланса с более опытными не сложилось. Итог – в активе клуба «Работнички» два гола. Один с пенальти, другой с игры, забит был из-за несогласованных действий обороны «Факела».

Во втором тайме главный тренер «Факела» Олег Василенко кардинально изменил состав. На поле вышли Ещенко, Дашаев, Смирнов, Суслов, Никитин, Магаль, Мендель, Дмитриев, Акбашев, Максимов, и Аппаев. «Факел» атаковал почти беспрерывно, македонские игроки терпели. А потом реализовали «стандарт» и 0:3. Воронежской команде забить так и не удалось.

После победы над лидером высшей лиги Северной Македонии разгром от ее середняка неприятен. Но нельзя забывать, что футболисты «Факела» сейчас находятся под нагрузкой, закладывается «физика» на продолжение сезона, и совсем уж резвыми во втором за два дня матче они быть не могли.

- Хорошая игра. Второй тайм получился более целостным, угрозы воротам соперника мы стали создавать гораздо чаще, - сказал после матча Олег Василенко. – В первом много суеты, мало остроты, проникающих передач. Первый гол – неудачный подкат, пенальти. Второй – не правильно страховали зону. Третий расстроил больше всего. «Стандарт» - это персональная ответственность. Как раз в это время запирали соперника на их половине поля. И тут гол. В целом ребята – молодцы, поддерживали темп, старались. Может, «молодых» счет «придавил» немного.

Впереди у «Факела» сразу два контрольных матча 2 февраля. Утром воронежская команда сразится в занявшем в элите чемпионата Казахстана 2021 года 11 место ФК «Атырау». А вечером «Факел» померяется силами с бакинским «Нефтчи», занимающим третье место в высшей лиге Азербайджана.