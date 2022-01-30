Воронежец заплатил 50 тысяч рублей мошеннику, поверив скриншотам о повторном переводе

38-летнего жителя Советского района Воронежа обманули дистанционные мошенники. Аферисты нашли свою жертву на сайте бесплатных объявлений. Воронежец опубликовал там информацию о продаже приставки за 49 990 рублей.

С ним связался "покупатель" и сообщил, что хочет приобрести товар по указанной цене. А потом аферист просто выслал воронежцу два скриншота с якобы проведенным платежом. И сообщил, что "случайно" перечислил деньги за товар дважды и просит вернуть лишнее. Владелец приставки не проверил поступление средств на свой счет, а просто поверил "картинке" и перечислил указанную сумму на номер мобильного телефона. Сразу после лже-покупатель пропал с радаров - номер звонившего оказался отключен.

И когда владелец приставки обратился в банк, чтобы уточнить, действительно ли на его счет поступили 50 тысяч рублей, банковские работники, уточнив детали перевода, сообщили, что мужчину обманули.

В общем мошеннику не пришлось даже выпытывать у жертвы конфиденциальную информацию, персональные данные карты и коды из смс-сообщений - настолько беспечным оказался мужчина.

За 29 января дистанционные аферисты обманули пятерых жителей Воронежской области. Будьте бдительны.