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Общество30 января 2022 15:16

Воронежцы за выходные слепили более 100 снеговиков

Снежные бабы появились в разных районах города
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Обрушившиеся на Воронеж снегопады не только принесли хлопоты дорожным и коммунальным службам. Детвора, да и взрослые тоже, были рады мокрому снегу: во многих парках и скверах, а во дворах своих домов воронежцы за выходные слепили огромное количество снеговиков. Больше всего снежных скульптур - более сотни - появилось в парке "Дельфин" и на берегу водохранилища. Десятки снимков со снежными шедеврами разлетелись по соцсетям.

Горожане лепили не только снежных баб, но и животных и сказочных персонажей. Котики, медведи, Русалка, Чебурашка с Крокодилом Геной, снеговики от мала до велика радуют воронежцев.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца недели: в понедельник-вторник будет плюсовая температура, потом пойдет на минус.

Множество фотографий со снежными скульптурами разместилти в соцсетях

Множество фотографий со снежными скульптурами разместилти в соцсетях

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