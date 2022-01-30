Воронежцы за выходные слепили более 100 снеговиков

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Обрушившиеся на Воронеж снегопады не только принесли хлопоты дорожным и коммунальным службам. Детвора, да и взрослые тоже, были рады мокрому снегу: во многих парках и скверах, а во дворах своих домов воронежцы за выходные слепили огромное количество снеговиков. Больше всего снежных скульптур - более сотни - появилось в парке "Дельфин" и на берегу водохранилища. Десятки снимков со снежными шедеврами разлетелись по соцсетям.

Горожане лепили не только снежных баб, но и животных и сказочных персонажей. Котики, медведи, Русалка, Чебурашка с Крокодилом Геной, снеговики от мала до велика радуют воронежцев.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца недели: в понедельник-вторник будет плюсовая температура, потом пойдет на минус.