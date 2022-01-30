В соцсетях обсуждают еще одну версию взрыва автобуса в Воронеже: с ЧП якобы может быть связана нацгруппировка

фото Анны Гребенкиной Фото: Из архива "КП"

В соцсетях продолжают выдвигать новые версии взрыва маршрутки в Воронеже, который произошел 12 августа 2021 года на Кольцовской (тогда пострадали 26 человек, двое умерли). В некоторых источниках сообщается, что якобы к ЧП может быть причастна запрещенная в России украинская националистическая группировка «Маньяки: культ убийства» (М.К.У.).

Несколькими днями ранее появлялась информация, что взрыв в маршрутке устроили украинские диверсанты, которые попытались таким образом дестабилизировать обстановку в регионе. Однако источники в силовых структурах назвали сведения вбросом.

Правоохранители и следователи не дали пока комментариев о причинах ЧП и подозреваемых. Напомним, официальные органы рассматривали несколько версий взрыва в воронежской маршрутке: неисправность технического оборудования, перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона, теракт, конфликт перевозчиков.

В декабре 2021 года ФСБ задержали сторонников группировки Егора Краснова в 37 регионах России, один из задержанных сообщил, что лидер М.К.У. через мессенджер давал ему инструкции по изготовлению взрывного устройства и планировал использовать парня для совершения террористического акта в отношении жителя Воронежской области.