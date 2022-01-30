В Воронежской области будут судить водителя "ВАЗ", по вине которого погиб мотоциклист

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В суд передают уголовное дело 65-летнего жителя Железнодорожного района Воронежа, по вине которого погиб мотоциклист и получила травмы его пассажирка. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП произошло в конце августа 2021 года в Новоусманском районе. Около 17.00 мужчина на ВАЗ-211340, следовавший со стороны Никольского в направлении Александровки, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Хонда CBR9000RR3» со встречного направления.

В результате ДТП 29-летний водитель мотоцикл от полученных травм скончался в автомобиле "Скорой", его 31-летнюю пассажирку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

- В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину, однако причиненный ущерб семье погибшего мужчины не возместил. Расследование уголовного дела завершено, его направили в Новоусманский райсуд, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.