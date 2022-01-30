В Воронеже у ретро-поезда увеличат количество вагонов

фото govvrn.ru

У воронежского ретро-паровоза «Графский поезд» собираются увеличить количество вагонов. Это связано с огромным спросом среди пассажиров на поездки этим экскурсионным маршрутом, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. Туристический проект запустили в августе 2021 года, и на днях был куплен двухтысячный билет на поездку «Графским поездом», воронежцу, который его приобрел, вручили памятный сертификат.

Напомним, экскурсионный состав на паровозной тяге «Графский поезд» (№6155/6156) курсирует в Воронежской области по маршруту Воронеж - Графская - Рамонь по субботам и воскресеньям. Во главе ретро-состава находится отреставрированный советский паровоз марки Л-2349. Каждое купе вагона, декорированного для погружения пассажиров в атмосферу конца 19 - начала 20 века, посвящено историческим личностям 19 века, внесшим вклад в строительство железной дороги и развитие Воронежской губернии.

В пути следования «Графского поезда» пассажиров обслуживают проводники в специально сшитой по старинным лекалам форме, предлагая традиционный чай в подстаканниках. Экскурсионная программа кроме путешествия на ретропоезде включает посещение экспозиций на станциях Графская («Зал ожидания 19 века») и Рамонь («Быт начальника станции 19 века»), посвященных истории железной дороги, а также экскурсию «Архитектурное наследие» во дворце Ольденбургских.