Воронежцев предупредили о сильном ветре и снежных заносах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Желтый уровень опасности в Воронежской области из-за усиления ветра объявил федеральный гидрометцентр. Порывы до 15-17 метров в секунду ожидаются с воскресенья до вечера понедельника, 31 января.

Кроме того, синоптики прогнозируют с вечера воскресенья до утра 1 февраля местами по области метель и снежные заносы. 31 февраля в отдельных районах - налипание мокрого снега.

Затяжные снегопады принесли циклоны «Надя» и «Мария». По оценкам синоптиков, снег с разной степенью интенсивности продлится до конца следующей недели.

Днем 31 января ожидаются до +3, мокрый снег, на юге области - с дождем. 1 февраля днем около нуля, небольшие осадки, 2 февраля – до -2 мороза и мокрый снег, 3 февраля – до 1 градуса мороза, снежно.