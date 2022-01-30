В Воронеже умерла директор колледжа академии спорта

Умерла Елена Корякина, фото ВГАС

Ушла из жизни директор колледжа Воронежской государственной академии спорта Елена Корякина, об этом сообщила пресс-служба ВГАС.

- Академия потеряла прекрасного человека и высококлассного специалиста. Елена Александровна проработала в стенах нашего вуза более 40 лет и за это время прошла вместе с ним все этапы: от молодого сотрудника филиала московского института до директора колледжа Академии спорта. В памяти коллег она навсегда останется мудрым, сильным и справедливым руководителем, добрым и отзывчивым человеком, - отметили в некрологе сотрудники ВГАС.

О дате похорон сообщат позднее.