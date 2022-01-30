Воронежский камерный театр покажет премьеру "Камень"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Камерный театр 2 февраля покажет премьеру. Приглашенный режиссер Виктория Печерникова создала для малой сцены постановку «Камень».

Спектакль вырос из эскиза, созданного в октябре в рамках лаборатории Олега Лоевского в Камерном театре. Тогда эскиз показали на большой сцене, но в ходе обсуждения решили выпускать премьеру спектакля на малой.

Немецкий драматург Мариус фон Майенбург написал пьесу «Камень» в 2008 году. В основе ее сюжета история одного дрезденского дома.

- «Камень» - сложная пьеса с запутанным и закрученным сюжетом, в центре которой история немецкой семьи, проходящей через страшный двадцатый век. Но темы, которые там поднимаются, - не только про Германию, они актуальны в любой стране и в любое время. Пьеса исследует отношения реальной истории с «ложной памятью», феномен появления «ложногероического мифа» и проблемы исторической вины и ответственности, - отметила режиссе.

На спектаклем работала художник Ксения Кочубей, художник по свету Павел Бабин.

В постановке сыграют Татьяна Бабенкова, Наталья Шевченко, Татьяна Чернявская, Анастасия Новикова, Тамара Цыганова и Василий Шумский.