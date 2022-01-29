Воронежская спортсменка взяла бронзу на международном турнире по вольной борьбе

Мария Лачугина. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская спортсменка Мария Лачугина завоевала бронзу престижного международного турнира памяти двукратного чемпиона олимпийских игр Ивана Ярыгина, проходившего в Красноярске. Его негласно называют малым чемпионатом мира, потому что здесь собираются сильнейшие борцы из разных уголков земного шара. В этом году в Красноярск приехали около 300 борцов из 11 стран.

В весовой категории до 65 кг в квалификации Мария Лачугина выиграла у россиянки Анны Сафиной со счетом 11-7, а в четвертьфинале попала на американку Патрицию Брунтил. К сожалению, в этой встрече Лачугина уступила 0-10. Как оказалась, наша спортсменка проиграла будущей победительнице турнира. Затем Маша боролась в утешительной схватке, где уложила на лопатки россиянку Дарью Бобрулько, а в «бронзовом» финале со счетом 6-2 победила Динару Кудаеву.

Это второй турнир для Марии Лачугиной в новой для нее весовой категории — до 65 кг. До этого она выступала в весе до 62 кг. Первым турниром для Лачугиной в категории до 65 кг был Кубок России, проходивший всего месяц назад, где она заняла второе место.

- Маша хорошо выступила, - прокомментировал выступление воспитанницы в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд тренер Геннадий Холодков. -У девочек на этом турнире был очень сильный состав. Например, в нашей весовой категории боролась призер чемпионата мира. Первая схватка была непростая. Маша уступала, но в концовке добавила и выиграла. Дальше была американка, с которой Лачугина боролась уверенно, но ей не удалось провести одну атаку. Если бы получилось, то схватка могла по-другому повернуться. Что касается утешительного поединка, то в первом раунде Маша уступала 0-1, но потом собралась и в итоге, положила соперницу на лопатки. А в борьбе за бронзу она выиграла у чемпионки страны. В целом Лачугина отборолась на характере. Ее плюс в том, что она умеет терпеть и у нее есть резервы, чтоб повышать свое мастерство.