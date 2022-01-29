Воронежские девушки завоевали две медали на чемпионате России по джиу-джитсу

Мане Варданян на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

В Санкт Петербурге на чемпионате России по джиу-джитсу воронежские девушки дважды поднялись на пьедестал почета, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Они завоевали серебряную и бронзовую награды в разделе «не-ваза» этого вида боевых единоборств. Основное внимание в нем уделяется переводу соперника в партер, где с помощью болевых и удушающих приемов спортсмен одерживает победу.

Мане Варданян в весовой категории до 48 кг стала второй. Она провела на турнире четыре схватки и совсем немного уступила сопернице в финале. В категории более 70 кг третье место завоевала чемпионка мира по грепплингу Вероника Коренюгина.

Мане Варданян и Вероника Коренюгина. Фото: cspsk-vrn.ru

В результате воронежские дзюдоистки попали в сборную страны, а Мане еще и завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Израиле в мае.

Также выступавшие на турнире воронежские дзюдоисты Иван Батаев, Егор Екимов, Сергей Попов и Валерия Путинцева остались без медалей.