Воронежские студенты создали петицию с требованием о переводе на дистанционку

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студенты Воронежского государственного университета обратились к ректору вуза Дмитрию Ендовицкому с просьбой о переводи их на дистанционный формат обучения. Причиной стала пятая волна пандемии коронавируса. Петицию опубликовали на портале change.org. Она уже набрала почти 400 голосов.

– Каждый день студенты едут в общественном транспорте, чтобы добраться до университета. Как все знают, в автобусах и маршрутках ни о каком соблюдении дистанции и речи идти не может, отсюда риск заразиться вирусом возрастает. Мы не требуем изменения платы за обучение, ибо нас устраивает качество дистанционного обучения, – написано в петиции.

Студенты утверждают, что есть факультеты, обучение на которых предполагает постоянную практику в специально оборудованных лабораториях, но их не так много. Те же будущие юристы, экономисты, лингвисты, программисты, математики вполне могут заниматься дистанционно. Мы хотим, чтобы дистанционное обучение продлилось до улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Мы хотим, чтобы эпидемия быстрее закончилась.

Ранее региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал воронежским вузам и профессиональным образовательным организациям вернуться к удаленному формату обучения.