Воронежский «Факел» победил лидера чемпионата Северной Македонии

Хызыр Аппаев в этом матче забить не смог, но "Факел" победил. Фото: с сайта ФК "Факел"

В субботу, 29 января, «Факел» сыграл очередной контрольный матч на сборах в Турции. На этот раз соперником была команда «Шкупи» из города Скопье - лидер чемпионата Северной Македонии.

Первый тайм получился равным и безголевым. На поле в составе «Факела» вышли Городовой, Дашаев, Смирнов (к), Суслов, Магаль, Шепилов, Дмитриев, Мендель, Акбашев, Максимов, Аппаев. Во втором тайме главный тренер воронежской команды Олег Василенко выпустил совершенно новый состав. Только Городовой остался в воротах. Во втором тайме за «Факел» в поле играли Черов, Пейчинович (к), Брызгалов, Никитин, Файзуллин, Мастерной, Шаваев, Царукян (Неплюев, 82), Разборов и Дядюн. В итоге за счет свежести «Шкупи» удалось победить. На 63 минуте единственный гол в игре забил Андрей Разборов.

- Очень доволен игрой, - сказал после матча Олег Василенко. – Соперник у нас был жесткий, агрессивный, лидер чемпионата своей страны. Специально выпустили разные составы на оба тайма, хотели задействовать как можно больше игроков. Хорошо действовали в обороне, прессинговали. Пока не все получается в атаке, но это не удивительно, ребята под нагрузкой.

Напомним, пока в зимнее межсезонье «Факел» не проигрывает. Причем соперники у него были солидные – кроме «Шкупи», две команды российской Премьер-лиги. С казанским «Рубином» «Факел» сыграл вничью - 4:4, а с «Нижним Новгородом» разошелся миром – 0:0.

Впереди у «Факела» 30 января еще одна встреча с командой из высшей лиги Северной Македонии. На этот раз соперник поскромнее - клуб «Работнички», также базирующийся в столице этой страны - Скопье, идет на восьмом месте. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.