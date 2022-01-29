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Происшествия29 января 2022 15:04

В Воронеже пенсионерка перевела мошенникам 550 тысяч якобы за операцию дочери

Звонили неизвестные женщине с 11 номеров
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В полицию обратилась 74-летняя жительница Воронежа и рассказала, что аферисты обманули ее на 550 тысяч рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 29 января.

Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная и, представившись коллегой по работе ее дочери, сообщила, что та попала в аварию и серьезно пострадала. Чтобы спасти ее, надо срочно сделать операцию, а она стоит денег. Потом к пенсионерке приехал «курьер» и забрал 350 тысяч рублей.

Чуть позже ей снова позвонила неизвестная и сообщила, что полученной суммы не хватит на операцию. Старушка, поверив, на такси отправилась в банк, сняла с имеющихся счетов еще 200 тысяч рублей и через банкомат отправила по представленным мошенниками реквизитам.

Только после этого связалась с дочерью. Узнав, что с ней все в порядке, она обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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