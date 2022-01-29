Под Воронежем полицейские помогли потерявшему сознание водителю

Фото регионального главка

В Cемилукском районе полицейские помогли водителю, у которого внезапно стало плохо с сердцем. Инцидент случился ранним утром на 194 километре автодороги «Курск – Саратов». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

У патрульного автомобиля ДПС остановился Volkswagen Polo. 40-летний водитель рассказал инспекторам о сильной боли в груди и головокружении. Вдруг мужчина стал терять сознание.

Лейтенант полиции Евгений Дорохов не растерялся и посадил мужчину в патрульный автомобиль. А старший лейтенант Денис Киселев связался с дежурным. Они включили сирену и отвезли мужчину в приемное отделение ближайшего медучреждения. Врачи экстренно оказали ему помощь.