В Воронежской области пропал 29-летний парень

Ориентировка волонтеров

Больше недели назад в Борисоглебске пропал 29-летний Кирилл Чернышов. С 20 января родные и близкие ничего о нем не знают. Волонтеры попросили помощи в его поисках у жителей Воронежской области. Ориентировку опубликовал 28 января поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В ней указаны приметы Кирилла Чернышова. Он ростом 170 сантиметров, худощавый. У него темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в серую куртку, полосатый свитер, черные джинсы и кроссовки.

Если вам что-то известно о его местонахождении, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.