Воронежские экологи разыскивают охотника, стрелявшего по зайцам возле микрорайона Сомово

Сотрудники регионального департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области обратились к воронежцам, которые видели охотника, стрелявшего по зайцам на проезжей части вблизи микрорайона Сомово. Мужчину разыскивают. К расследованию этого случая хотят подключить правоохранителей. Об этом сообщил 28 января департамент в своем официальном тelegram-канале.

О вопиющем случае стрельбы по зайцам рассказали местные жители в соцсетях. Специалисты департамента гнев и возмущение очевидцев разделяют и хотят разобраться с этим. Они напомнили жителям региона о правилах охоты, согласно которым запрещается использовать огнестрельное или пневматическое оружие ближе 200 метров от жилья (ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ). А в случае стрельбы непосредственно в поселении ответственность возрастает (ст. 20.13 КоАП РФ).

– Обращаемся ко всем любителям пострелять: проявляйте благоразумие и законопослушание, объективно оценивайте обстановку вокруг и не забывайте о том, что от необдуманных действий, от показательной уверенности в безнаказанности страдает репутация профессиональных охотников в целом, – сказал заместитель руководителя - начальник отдела госохотнадзора департамента Геннадий Побединский.

Также добавили, что инспекторы и охотоведы КУВО «Охрана животного мира» проведут рейды и проверки на территориях общедоступных охотничьих угодий.