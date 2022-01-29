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Происшествия29 января 2022 7:21

Водитель и пассажирка пострадали при столкновении иномарок в Воронеже

Они доставлены в больницу
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

40-летний водитель и 75-летняя пассажирка пострадали в аварии в центре Воронежа 28 января. Столнулись Daewoo Nexia и Nissan Patrol. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в пятницу вечером, в 18.20. По предварительным данным, при повороте налево с улицы Ленина в сторону улицы Урицкого автомобилист на Daewoo Nexia влетел в Nissan Patrol, за рулем которого находился 34-летний местный житель. В полиции уточнили, что авария произошла на регулируемом перекрестке.

В результате травмы получили водитель и пассажирка автомобиля Daewoo Nexia. Они были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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