Водитель и пассажирка пострадали при столкновении иномарок в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

40-летний водитель и 75-летняя пассажирка пострадали в аварии в центре Воронежа 28 января. Столнулись Daewoo Nexia и Nissan Patrol. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в пятницу вечером, в 18.20. По предварительным данным, при повороте налево с улицы Ленина в сторону улицы Урицкого автомобилист на Daewoo Nexia влетел в Nissan Patrol, за рулем которого находился 34-летний местный житель. В полиции уточнили, что авария произошла на регулируемом перекрестке.

В результате травмы получили водитель и пассажирка автомобиля Daewoo Nexia. Они были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.