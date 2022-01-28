Воронежцы с проблемами с отоплением смогут попасть на прием в «Квадру» лишь по предварительной записи

Если плохо с отоплением, запишитесь на прием или воспользуйтесь "Личным кабинетом". Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 31 января очный прием в Центрах обслуживания клиентов (ЦОКах) «Квадры» будет вестись только по предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе компаниии Выбрать удобную дату и время для посещения ЦОК можно по телефону 205-02-50.

Для решения вопросов, связанных с услугами отопления и горячего водоснабжения, можно также использовать сервис «Личный кабинет» на сайте lkk.quadra.ru и мобильное приложение.

С помощью «Личного кабинета» можно:

1. передать показания приборов учета;

2. без комиссии оплатить квитанции за отопление и горячее водоснабжение;

3. оставить обращение по вопросам начисления платы, открытие или внесение изменений в лицевой счет, корректировку информации о количестве проживающих и площади помещения, о вводев эксплуатацию и поверку приборов учета (электронные копии документов принимают наравне с оригиналами).

Кроме того, в ЦОКи можно обратиться по телефонам 261-92-13, 205-02-50 (по вопросам начисления платы) или по электронной почте info@voronezh.quadra.ru, documents@voronezh.quadra.ru (для передачи документов).