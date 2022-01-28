В Воронежской области приостановили прием и плановую госпитализацию во всех медучреждениях

На прием у врача теперь невозможно записаться, за исключением экстренных случаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 28 января 2022 года во всех медучреждениях временно приостановили плановый консультативный прием и диагностические обследования взрослых, а также профилактические осмотры и диспансеризацию. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Правда, есть и исключения. Они действуют в следующих случаях:

- медицинское освидетельствование будущих призывников;

- углубленная диспансеризация людей, переболевших ковидом;

- медицинские экспертизы;

- оказание помощи пациентам с раком (при подозрении или подтвержденном диагнозе);

- предварительные медосмотры, при невозможности их переноса на более поздние сроки;

- диспансерное наблюдения за людьми с диагностированными артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и с несколькими заболеваниями одновременно с ухудшением состояния и невозможностью оказания помощи дистанционно или на дому;

- прием пациентов с хронические неинфекционными и иными заболеваниями с угрозой возникновения экстренных ситуаций при невозможности организации медпомощи на дому или дистанционно;

- прием граждан, обратившихся в поликлинику для проведения вакцинации;

- прием людей, которые обращаются за оформлением пакета документов для оказания специализированной/высокотехнологичной медицинской помощи за пределами региона при наличии ранее подтвержденной даты консультации или госпитализации в федеральные клиники;

- работа дневных стационаров (в том числе дневных стационаров для пациентов психиатрического профиля);

- консультативный прием в медицинских организациях областного уровня;

- прием в женских консультациях беременных, пациенток с бесплодием, стоящих в очереди на ЭКО.

Кроме того, временно приостановили плановую госпитализацию. Но там тоже есть исключения. Они действуют в следующих случаях и для нижеперечисленных категорий граждан:

- медицинская помощь при обострении хронических заболеваний (с неблагоприятным/относительно неблагоприятным прогнозом), которые могут привести к угрожающим состояниям жизни, в отделениях стационарах, не задействованных под лечение ковидных больных;

- когда в отношении пациента проводится процедура оформления медицинской документации в учреждения социального обслуживания стационарного типа (для коек сестринского ухода, гериатрического и психиатрического профилей);

- необходимость в уходе за одинокими пациентами, у которых отсутствует возможность организовать его на дому;

- больных туберкулезом;

- больных с ВИЧ-инфекцией, а также пациентов с вирусными гепатитами, требующих стационарного лечения;

- работа акушерских стационаров.

Оказание медпомощи организуют преимущественно с использованием дистанционных методов работы. Плановая диспансеризация на дому будет перенесена на более поздние сроки.

Выписывать лекарства льготным категориям граждан будут на три-шесть месяцев, за исключением случаев, когда необходима очная консультация специалиста.

Напомним, новых заболеваний ковидом на утро пятницы, 28 января, стало 1854 – это рекорд с начала пандемии. Губернатор Александр Гусев издал указ, согласно которому снова запретили посещать спортивные мероприятия, также нельзя работать игровым комнатам для детей в закрытых помещениях. Теперь нельзя проводить концерты в залах с танцполом.