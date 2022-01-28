В Воронеже плохо очищенные дороги на левом берегу заметили сотрудники прокуратуры

Прокуратура потребовала от коммунальщиков быстрее убирать снег с дорог на левом берегу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники прокуратуры Левобережного района в ходе проверки установили, что в местной управе плохо организовали зимнюю уборку дорог и тротуаров. В частности, не были очищены от снега и наледи проезжие части на улицах Ростовской и Циолковского. В надзорном ведомстве сообщили, что из-за этого могли возникнуть ДТП, а прохожие рисковали получить травмы при падении.

Прокуратура района внесла представление руководителю управы об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.

В мэрии Воронежа так прокомментировали ситуацию с уборкой снега на левом берегу:

- Официально документ прокуратуры пока в управу не приходил. После получения представления оно будет детально изучено, выявленные нарушения устранят. Районный комбинат благоустройства работает круглосуточно и пытается обеспечить жителям района безопасные условия передвижения.