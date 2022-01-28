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Происшествия28 января 2022 15:15

Под Воронежем поймали наркоторговца, орудовавшего в трех областях России

Он отправится за колючую проволоку на 11 лет
Юрий КОЗЛОВ
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Наркоторговец отправится на 11 лет в колонию строгого режима.

Наркоторговец отправится на 11 лет в колонию строгого режима.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В пятницу, 28 января, в Рамонском районном суде вынесли приговор 28-летнему наркорговцу Василию П. В октябре 2020 года он купил через интернет более 400 граммов амфетамина. Продавца, орудовавшего в Сети, пока поймать не удалось. Эту партию амфетамина Василий П. разместил в тайниках в Псковской и Ростовской областях. Кроме того, он купил, а потом забрал из тайника в лесу в Рамонском мефедрон массой не менее 758 граммов. После этого его задержали сотрудники правоохранительных органов.

- Свою вину Василий П. полностью признал. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Рамонского района.

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