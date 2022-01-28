В центре Воронежа мужчина фиктивно прописал в своей квартире четырех иностранцев

Полицейские раскрыли фиктивную прописку четырех иностранцев на улице Студенческой. Фото: из архива «КП»

В Центральном районе участковые разоблачили фиктивную прописку иностранцев. По данным полицейским, этим противозаконным делом 32-летний воронежец занимался с ноября 2021 года по январь 2022-го. За это время он зарегистрировал в своей квартире на улице Студенческой четырех иностранцев, которые на самом деле там не появлялись.

- Возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальная ответственность по ней – три года лишения свободы. Мужчина, уличенный в этом преступлении, будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.