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Происшествия28 января 2022 14:37

В центре Воронежа мужчина фиктивно прописал в своей квартире четырех иностранцев

За это он может отправиться в колонию на три года
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские раскрыли фиктивную прописку четырех иностранцев на улице Студенческой.

Полицейские раскрыли фиктивную прописку четырех иностранцев на улице Студенческой.

Фото: из архива «КП»

В Центральном районе участковые разоблачили фиктивную прописку иностранцев. По данным полицейским, этим противозаконным делом 32-летний воронежец занимался с ноября 2021 года по январь 2022-го. За это время он зарегистрировал в своей квартире на улице Студенческой четырех иностранцев, которые на самом деле там не появлялись.

- Возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальная ответственность по ней – три года лишения свободы. Мужчина, уличенный в этом преступлении, будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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