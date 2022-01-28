В Воронеже 19-летняя девушка по указке мошенника взяла кредит на 1,1 миллиона рублей и отдала им все деньги

Девушка перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей - всю сумму, взятую ею в кредит. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

19-летняя жительница Ленинского района подала заявление в полицию. В нем девушка указала, что стала жертвой мошенников. Полицейским она рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что вклады девушки пытаются присвоить преступники. И сказал, что для того, чтобы сорвать их планы, собеседница должна оформить на себя кредит. А потом перевести полученные деньги на «безопасный» счет.

Девушка поверила мошеннику и оформила на себя кредит на 1,1 миллиона рублей. А потом все эти деньги перечислила на реквизиты, указанные аферистом. И только тогда осознала, что «повесила» на себя кредит, которым в итоге даже не сумеет воспользоваться.

- Всего 27 января полицейские зарегистрировали восемь сообщений о преступлениях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Ущерб, причиненный жертвам аферистов, составил более 3,2 миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы), а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» (до шести лет).

Полицейские в очередной раз просят жителей Воронежской области не сообщать незнакомцам свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет.