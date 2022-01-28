В Воронежской области снова запретили присутствие зрителей на спортивных соревнованиях и проведение мероприятий в закрытых помещениях со стоячими местами

Фото пресс-службы правительства Воронежской области

Воронежский губернатор подписал указ о введении новых ограничений в связи с взрывным ростом заболеваемости коронавирусом, который отмечается в регионе в последние два дня. Согласно документу, с пятницы, 28 января под запретом оказываются:

- присутствие зрителей на спортивных и физкультурных мероприятиях и соревнованиях

- проведение концертных мероприятий в закрытых помещениях, не предусматривающих организацию посадочных мест вне зависимости от количества присутствующих зрителей. То есть, со стоячими местами. Сохраняется возможность проведения концертов в помещениях с сидячими местами и 50%-ной заполняемостью залов.

- работа детских игровых комнат в закрытых помещениях, в том числе в торговых центрах.