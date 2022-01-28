В Воронеже гаишники вновь объявили ночную охоту на пьяных водителей

Инспекторы ГИБДД на одном из участков дороги будут останавливать все машины. Фото: Алексей ФОКИН

В ночь с 28 на 29 января в Воронеже инспекторы ГИБДД снова проведут массовые проверки водителей. Главной их целью будет выяснить, не находятся ли люди, управляющие машинами, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но и на другие нарушения, конечно, глаза закрывать не будут.

На заранее выбранном участке дороги сотрудники ГИБДД будут останавливать все проезжающие автомобили. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение покажется неадекватным, ему предложат пройти проверку на трезвость или на употребление наркотиков.

Полицейские просят всех неравнодушных воронежцев: если вы увидели водителя, грубо нарушающего правила или явно пьяного либо неадекватного, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или позвоните по телефону 112 (круглосуточно).