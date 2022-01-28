Воронежский «Буран» завершил домашнюю серию игр седьмым поражением подряд

Хоккеисты "Бурана" на этот рах проиграли в овертайме. Фото: cspsk-vrn.ru

В первом периоде матча с орским «Южным Уралом» обошлось заброшенных шайб. Зато было два удаления в составе гостей, которые «ураганные» не реализовали. Во втором периоде на 29-й минуте «Южный Урал» открыл счету, шайбу забросил Иван Воробьев – 0:1. Но «Буран» добавил в активности. И на 33 минуте счет сравнял Даниил Мельников. А на 37-й Александр Шипилов вывел «Буран» вперед - 2:1.

«Ураганным» совсем немного не хватило, чтобы удержать победный счет. Все-таки гости на 57-й минуте забросили свою вторую шайбу в этом матче. Отличился Егор Журавлев. За 3,5 минуты, оставшиеся до конца основного времени, воронежцы большей частью оборонялись. За задержку соперника на скамейке штрафников сидел Марк Павликов. Игра перешла в овертайм, на первой минуте которого точный бросок Дениса Мингалеева принес «Южному Уралу» победу - 3:2. Это было уже седьмое поражение «Бурана» подряд.

— Конечно, неприятно так проигрывать, впрочем, как и всегда,- прокомментировал итог матча главный тренер хоккейного клуба «Буран» Михаил Бирюков. - На самом деле большой объем работы проделали в сегодняшнем матче. Большинство нужно было, конечно, реализовывать. При счёте 2:1 5 на 3 и 5 на 4 забивать нужно было. Тяжело нам заброшенные шайбы даются. И сегодня две мы забили, как в американском футболе, можно сказать. Основная причина, по которой не смогли выиграть в основное время — именно в этом. Ну, и, как обычно, в конце у нас три-четыре ошибки, две из них привели к заброшенным шайбам в наши ворота. Печально, что, имея 40 бросков в створ, не смогли победить.

«Буран» набрал 32-е очко и находится на 24 месте в таблице ВХЛ. Впереди 31 января у «ураганных» выездной матч с питерским клубом «СКА-Нева». Хоккеисты из северной столицы идут на третьем месте с 70 очками и уже давно обеспечили себе участие в плей-офф. Игра начнется в 19.00.