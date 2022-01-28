Врачи пересмотрят решение о лишении многомиллионного лекарства тяжелобольного воронежского малыша

Арсений Лихачев. Фото предоставлено Яной Лихачевой. Фото: другой источник.

Врачи созовут новый консилиум для определения дальнейшего лечения двухлетнего Арсения Лихачева, больного спинной мышечной атрофией (СМА). Об этом рассказали родители мальчика в Инстаграме. Они поблагодарили за поддержку и сообщили, что в понедельник, 31 января, Арсения госпитализируют на неделю для полного медицинского обследования и проведения на основании него повторного консилиума. Родители просят не ослаблять внимания к судьбе их ребенка, потому что боятся, что им опять откажут.

Напомним, федеральный консилиум медиков отказал в бесплатном обеспечении препаратом, стоящим около 168 миллионов рублей. Это так называемый «укол жизни» - фактически единственная надежда на выздоровление больных СМА. Врачи почему-то решили, что на этот раз он может не дать нужный эффект для Арсения Лихачева. Якобы другой, более дешевый препарат уже дает благоприятные результаты. Родители же с такой медицинской «отпиской» не согласны. Особенно их возмутило, что врачи принимали решение, даже не посмотрев ребенка.

Между тем время терять нельзя. «Укол жизни» желательно делать до двух лет, а Арсению уже два года.