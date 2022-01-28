В Воронеже для мужчины-наркоторговца, ставшего женщиной, затруднились с определением колонии

Из следственного изолятора мужчину, ставшего женщиной, отправят в женскую колонию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские сотрудники УФСИН затруднились с выбором колонии для одного из заключенных. Дело в том, что субъект, участвовавший в распространении наркотиков, с рождения был мужчиной, но потом сделал операцию по смене пола на женский. И даже соответствующим образом поменял свои документы. Однако затем в гражданском суде посчитали их не имеющими законной силы.

Начальник следственного изолятора обратился за разъяснениями в Советский районный суд. Там посчитали, что преступника нужно отправлять в женскую колонию. Там трансгендер отсидит три года.