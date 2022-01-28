Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 января 2022 11:02

Семи воронежским экс-гаишникам за взятки грозит до 15 лет колонии

Материалы уголовного дела передали в суд
Ирина КАЗАНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Воронеже дошло до суда уголовное дело в отношении семи бывших сотрудников дежурной части ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу, которых обвиняют в получении взяток в особо крупном размере по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемые на протяжении полутора лет систематически получали взятки от аварийных комиссаров за передачу информации о произошедших в городе ДТП. Таким образом экс-полицейские заработали в общей сложности 3,7 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Левобережный районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

0