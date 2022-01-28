В Воронеже на рынке взорвалcя грузовик

Последствия взрыва. Фото: кадр с видео в телеграм-канале "Типичный Воронеж". Фото: другой источник.

В пятницу, 28 января, ночью случился взрыв в Левобережном районе на Алексеевском рынке на улице Дубровина, 5а. Случилось это на складе, его часть сильно повреждена. Видео последствий взрыва разместили в телеграм-канале «Типичный Воронеж».

В причине взрыва разбирались спецслужбы. В региональном ГУ МЧС так прокомментировали ЧП:

- 28 января в 4.24 на территории складов рынка «Алексеевский» в кузове автомобиля «ГАЗон-Некст» произошел хлопок топливо-воздушной смеси без последующего возгорания. Наиболее вероятная причина ЧП - неисправность автономной печи, которая применялась для обогревания овощей, хранившихся в грузовике. Пострадавших нет.

Напомним, вечером 12 августа 2021 года на улице Кольцовской взорвался автобус: погибли две женщины, пострадали 26 человек. На днях появилось сообщение о причастности к ЧП украинских диверсантов, силовики назвали его фейком.