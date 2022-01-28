Стали известны подробности аварии на Северном мосту в Воронеже

Фото с сайта ГУ МВД пго Воронежской области

Полицейские рассказали подробности утреннего ДТП на Северном мосту в Воронеже. Авария произошла 28 января около 9.20 часов. По предварительным данным, ее спровоцировала 29-летняя девушка на «БМВ». При перестроении с улицы Юных Натуралистов на мосту в направлении улицы Остужева она допустила столкновение с двумя машинами: «Сузуки», под управлением 39-летней женщины и автомашины ЗИЛ, под управлением 63-летнего мужчины.

В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, сообщили в пресс-службе полиции. По факту ДТП начата провека.