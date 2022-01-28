За один визит: дебетовую СберКарту клиенты могут получить моментально

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Дебетовая СберКарта стала доступной в формате моментальной выдачи в офисах обслуживания СберБанка: если клиенту потребуется пластиковая карта «прямо сейчас», её можно получить без предварительной заявки и за одно посещение.

Дебетовая СберКарта — одна из самых выгодных карт в стране. В зависимости от остатков или суммы покупок СберКарта позволяет получать бонусы от партнеров программы СберСпасибо и повышенное начисление до 5% от суммы покупки в кафе, ресторанах, такси и 10% — на АЗС, что является уникальным предложением на рынке.

Обслуживание карты бесплатно, если тратить по ней от 5 000 рублей в месяц, или хранить от 20 000 рублей, а также при оформлении подписки СберПрайм или СберПрайм+.

СберКарта предусматривает специальные условия обслуживания и дополнительные преимущества для молодёжи, зарплатных клиентов, получателей регулярных социальных выплат и пенсионеров.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Дебетовая банковская карта — удобный и безопасный финансовый инструмент, с помощью которого можно безналично расплатиться практически в любой торговой точке, в том числе в МФЦ и транспорте. В прошлом году Центрально-Черноземный банк оформил более 2 млн таких карт, что на 21% превысило результаты 2020 года. Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам, поэтому теперь оформить и получить СберКарту можно максимально быстро в любом офисе СберБанка. Кроме того, карту можно оформить без пластика на сайте или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн».