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Общество28 января 2022 8:35

Воронежцев приглашают в зоопарк на День снега

Праздник пройдет 30 января
Ирина КАЗАНИНА
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В этом году зима как никогда расщедрилась на снег

В этом году зима как никогда расщедрилась на снег

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежский зоопарк приглашает в гости на празднование Всемирного дня снега, который отмечается 30 января. Администрация приготовила программу из зимних забав и развлечений для всех возрастов. Гостей ждут 30 января в 11:30 по адресу: ул. Полины Осипенко, д.6а.

- Всем участникам пиготовлены призы. Встречаемся в центральной части зоопарка. Приносите ненужные шарфы, шапки, ведра, морковки для украшения снежных фигур!

Кстати, в этот день синоптики обещают воронежцам новую порцию свежего снега.

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