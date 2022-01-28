Воронежцев приглашают в зоопарк на День снега

В этом году зима как никогда расщедрилась на снег Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежский зоопарк приглашает в гости на празднование Всемирного дня снега, который отмечается 30 января. Администрация приготовила программу из зимних забав и развлечений для всех возрастов. Гостей ждут 30 января в 11:30 по адресу: ул. Полины Осипенко, д.6а.

- Всем участникам пиготовлены призы. Встречаемся в центральной части зоопарка. Приносите ненужные шарфы, шапки, ведра, морковки для украшения снежных фигур!

Кстати, в этот день синоптики обещают воронежцам новую порцию свежего снега.