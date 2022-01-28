Из-за трех аварий Северный мост Воронежа встал в пробке

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Еще утром на въезде на Северный мост со стороны правого берега столкнулись «БМВ» и грузовик. После удара машины встали поперек дороги, перекрыв две полосы. Из-за этого образовался затор, пробка растянулась аж до виадука и парка «Динамо».

Вторая и третья аварии произошли позже на противоположной части переправы – в направлении с левого на правы берег. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что и здесь транспорт движется со скоростью, не превышающей 10 километров в час.

Если вам надо ехать в этом направлении, ищите объезд по другим мостам.