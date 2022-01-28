Воронежский фермер подделал отчетные документы при получении субсидии на 2 миллиона

Отдел экономической безопасности полиции выявил в Новохоперском районе факт мошенничества со стороны 59-летнего жителя поселка Михайловский: мужчина подделал отчетные документы за полученную ранее сельскохозяйственную субсидию.

Подозреваемый, являясь главой коммерческой организации, разводящей крупный рогатый скот, подал пакет документов на субсидию, выделяемую в рамках господдержки сельхозпроизводителей. По итогам рассмотрения заявки злоумышленнику выдали субсидию на развитие скотоводства в размере двух миллионов рублей. Эти деньги поступили на счет организации.

В отчете фермер предоставил справки, согласно которым использовал полученных им деньги на покупку пресс-подборщика. В действительности же агрегат, необходимый для сбора солом, сена и преобразования их в тюки, уже имелся в хозяйстве.

- В результате предоставления главой хозяйства недостоверных данных об использовании полученных им денежных средств бюджету Воронежской области был причинен материальный ущерб на сумму более 510 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении фермера возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.