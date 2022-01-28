Воронежский предприниматель заплатит больше 40 тысяч неустойки за проволочку с доставкой мебели заказчику

Решение суда вступило в законную силу Фото: из архива «КП»

В Управление Роспотребнадзора по Воронежской области обратилась гражданка по вопросу защиты ее прав в судебном порядке в связи с нарушением индивидуальным предпринимателем сроков передачи купленной дистанционно мебели.

Сотрудники ведомства выяснили, что покупатель и продавец 17 марта 2021 года заключили договор, согласно которому товар пересылается после 100% оплаты. Покупатель свою часть договора выполнила, перечислив продавцу 109 340 рублей. После этого, согласно оговоренным условиям, в срок до 24 мая 2021года предприниматель должен был прислать мебель. Однако сделал это лишь 2 июля.

Посчитав, что ее права нарушены, женщина обратилась в Роспотребнадзор за защитой своих прав. Представитель ведомства подготовил иск в суд о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара потребителю и компенсации морального вреда.

- Согласно заочному Решению требования потребителя были удовлетворены на общую сумму 32 584 рублей, в том числе, моральный вред – 10 000 рублей, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. - Решение суда вступило в законную силу.